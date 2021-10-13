 رئيس الحكومة اللبنانية يطلب إرسال طائرة عسكرية للبحث عن أخرى مدنية سقطت بالبحر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة اللبنانية يطلب إرسال طائرة عسكرية للبحث عن أخرى مدنية سقطت بالبحر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 1:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 1:25 م
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من الجيش اللبناني إرسال طائرة عسكرية للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر مقابل حالات بمحافظة جبل لبنان.

وطلب ميقاتي خلال اتصال، اليوم الأربعاء، العمل على البحث عن شابين كانا على متنها، مطالبا أيضا باستنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

وكانت طائرة تابعة لنادي الطيران اللبناني قد سقطت في البحر أثناء تحليقها بالقرب من منطقة حالات، حيث تدخلت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الحادث.

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