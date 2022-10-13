الكاظمي يدعو إلى منع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، القوات العراقية إلى منع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت، مؤكدا رفضه القاطع أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

وأضاف: "وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".

وحذرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا أل رومانوسكي من أن الهجمات التي تعرضت لها المنطقة الخضراء تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.

وقالت رومانوسكي، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: "يجب على الشعب العراقي إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية لتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط تسعة صواريخ داخل المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم، إن المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت إلى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا حيث سقط الصاروخ الأول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث سقط على جامع ابن بنية، وسقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء، وسقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى.

وذكرت أن هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب في الأجهزة الأمنية، وتضرر عدد من العجلات المدنية والمباني.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت في "جمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد" .

وبدأ البرلمان العراقي اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بحضور 258 نائبا في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت بغداد منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت بإغلاق الجسور الرئيسية بين جانبي بغداد وتقييد حركة المركبات في عدد من الشوارع وخاصة المؤدية إلى مقر البرلمان في المنطقة الخضراء الحكومية في ظل انتشار كبير للقوات العراقية في الشوارع واستخدام ملفت للكتل الاسمنتية والأسلاك الشائكة في إغلاق الشوارع والساحات.