وزير الإسكان الأردني لـ«الشروق»: بحثنا في الاجتماع الوزراي العربي توفير السكن الملائم والتنمية المستدامة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس يحيى كسبي، اهتمام وزراء الإسكان العرب بتوفير السكن الملائم لكل مواطن عربي أينما كان في مختلف بلدان العالم العربي.

وأوضح كسبي في تصريح لـ"الشروق" أن الاجتماع الـ87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد برئاسته، شهد إجماع عربي حول توفير السكن الملائم، مشيرا إلى أنه ملف نعمل من آجله جميعا.

وأضاف كسبي: "على الصعيد الأخر يأتي الاهتمام بهدف التنمية المستدامة الشاملة، و ذلك من آجل مدن عربية أكثر تطورا و أكثر قدرة على الصمود في وجه جميع التحديات في المستقبل".

وتابع: "مما لا شك فيه نواجه العديد من التحديات سواء فيما يخص التغير المناخي أو النزاعات التي تشهدها غالبية الدول العربية أو تأثير جائحة كوفيد 19 سواء كان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر".

واعتبر وزير الإسكان الأردني أن تلك التحديات تحتم التفكير بجدية كمجموعة عربية و كأصحاب قرار، في إتخاذ جميع الاحتياطات لتجاوزها وأيضا لمواكبة التطور والتقدم الدائم الذي نشهده عالميا، و الذي يجعل من هدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة ذو أولوية، يتطلب منا جميعا العمل المكثف نحو تحقيقه".

وفيما يخص مسار العمل على توصيات الاجتماع الـ87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وإمكانية رفعها لمناقشتها من خلال جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الجزائر، أكد كسبي أن الأمر لم يحسم بعد، وإن كان من جهته يرى أنه في ضوء أهمية التوصيات والموضوعات المطروحة قد تكون القمة العربية فرصة لمناقشتها من قبل القادة والزعماء العرب والخروج بنتيجة تساهم بشكل كبير في العمل على تنفيذ جميع التوصيات.

وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد شهد فعاليات الاجتماع الـ87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب ويمثله الدول أعضاء المكتب التنفيذي وهم السعودية وتونس والصومال والعراق وعمان والجزائر والأردن.

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