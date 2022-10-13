32 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي للمرحلة الثالثة للإعداد لكأس العالم

أعلن الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي تحتضنه مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الثالثة خمس مباريات تجريبية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في 22 أكتوبر ، وستكون الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، بينما يواجه الأخضر في التجريبية الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من الشهر ذاته.

وتلعب السعودية مع آيسلندا في 6 نوفمبر المقبل ، وتختتم مواجهاتها التجريبية بملاقاة منتخب بنما في العاشر من الشهر ذاته.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، والتي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.