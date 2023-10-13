بايرن ميونيخ يستهدف نجم مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس في يناير المقبل.

وفقًا لصحيفة " ذا صن"، يمكن أن يقدم بايرن ميونيخ للاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي كالفن فيليبس خطوة للرحيل من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتقل فيليبس إلى مانشستر سيتي من ليدز يونايتد الصيف الماضي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، لكنه شارك فقط خلال 26 مباراة فقط وأقل من 760 دقيقة من اللعب خلال 15 شهرًا أو نحو ذلك منذ ذلك الحين.

على الرغم من معاناته لاقتحام الفريق الأول وحصوله على الضوء الأخضر من بيب جوارديولا للعثور على نادٍ جديد وسط اهتمام واسع النطاق بخدماته الصيف الماضي، بقي اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في النادي وكان مصرًا على القتال من أجل فريقه.

وشارك فيليبس في 70 دقيقة فقط من مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الرغم من إيقاف رودري ثلاث مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد ولفرهامبتون في وقت سابق من الموسم. وبناء على ذلك من المنتظر أن يغادر فيليبس مانشستر سيتي خلال ميركاتو الشتاء، وسط اهتمام كبير من فريق بايرن ميونيخ الألماني.