رانيا يوسف تنتهي من تصوير فيلم كتف قانوني

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في فيلم «كتف قانوني»، للمخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية قريبا.

ونشرت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عدة صور وفيديو بصحبة الفنانة هالة صدقي، من داخل كواليس التصوير، معلقة: «‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني».

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت تصوير مسلسل «بقينا اتنين»، مع الفنان شريف منير، والعمل يناقش شكل وطبيعة العلاقات الزوجية بعد الطلاق، ويضم في بطولته كلا من ميمي جمال، وعزت زين، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.