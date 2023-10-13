الأناضول: وزيرا خارجية تركيا والإمارات يبحثان هاتفيا تطورات الوضع الإنساني في غزة

بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، اليوم الجمعة، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عبر الهاتف، آخر تطورات الأحداث الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن الاتصال بين فيدان ونظيره الإماراتي تطرق للتطورات في فلسطين، والوضع الإنساني في قطاع غزة.

ويأتي الاتصال وسط قتال بين حركة حماس والجيش الإٍسرائيلي منذ يوم السبت الماضي، عقب شن الحركة عملية "طوفان الأقصي" التي تضمنت إطلاق آلاف القذائف الصاروخية واقتحام للبدات الإسرائيلية، وردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة.

وأعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل يوم الاثنين الماضي باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"المذبحة".