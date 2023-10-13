مقتل ضابط إسرائيلي رفيع خلال اشتباكات في غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل العقيد ليؤون بار الضباط الرفيع بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.