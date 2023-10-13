مارتينيز يسجل رقما قياسيا مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على باراجواي

سجل إيمانويل مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، رقمًا قياسيًا بعد فوز فريقه أمام باراجواي، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز على نظيره باراجواي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

وحقق مارتينيز رقمًا قياسيًا في عدد دقائق الحفاظ على شباكه نظيفة مع منتخب الأرجنتين، بعد وصوله إلى 622 دقيقة لعب دون أن يستقبل أى هدف.

واستقبل مارتينيز آخر هدف مع منتخب بلاده الأرجنتين في شهر ديسمبر الماضي، عندما سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هاتريك في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.