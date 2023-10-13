فيتوريا: مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن مجموعة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا قوية للغاية، حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين علي رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال.

وتابع فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا أصبحت قوية وسريعة ومنتخبي موزمبيق وكاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال .

وأضاف فيتوريا أن من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية ، وأنه سعيد ومحظوظ بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم أفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.