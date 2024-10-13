أحمد أبوالغيط: لو قامت غزة بفكر التهجير ستكون يهودية



قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن ما يحدث في الشرق الأوسط هو امتداد لما سماه «فوضى 2011 والربيع المأساوي».

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، عُرض مساء الأحد، أن إسرائيل تريد إضعاف الشرق الأوسط وتغيير الإقليم جغرافيًا وجيوسياسيا، وفق ما أعلنه بوضوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن نتنياهو هو صاحب مخطط تدمير العراق وسوريا، متابعًا: «يجب ألا نسمح لدعاة حقوق الإنسان في الغرب بالحديث عن تلك الحقوق مرة أخرى بعد ما شاهدناه في غزة».

واستكمل: «دعاة حقوق الإنسان يريدون تهجير أبناء غزة من أراضيهم سنوات عدة لحين قيام غزة من جديد، لكن لن تقام غزة بفكر التهجير، ولو قامت غزة ستكون يهودية».

ولفت إلى أن الغرب ظالم ولم يتصدَ لإسرائيل التي تعد نتاجا للمفاهيم الغربية، ويوميا تقتل نحو 100 فلسطيني ولا يتحرك الغرب بشأن مجازر الاحتلال، موضحًا أن هناك ظلمًا حول مقارنة ما يحدث في غزة بما يحدث في أوكرانيا.

واختتم: «هيمنة 8 ملايين إسرائيلي على الشرق الأوسط أمر مستحيل وهذا يعد من الوهم والخيال، والصدام بين إيران وإسرائيل قادم لا محال».