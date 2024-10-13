ناج من حادث قطار المنيا يروي تفاصيل الواقعة: كأن قنبلة ضربت القطر

روى محمد رضوان من محافظة أسوان وأحد الناجين من حادث قطار المنيا، تفاصيل ما جرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد: «عند الساعة الرابعة والنصف فجرًا، كنت نائمًا في ذلك الوقت، وفجأة كأن قنبلة ضربت القطر».

وأضاف أنه سقط أرضًا من سريره في القطار، وسط أصوات الصراخ في العربة بشكل كامل، مشيرًا إلى انبعاث أدخنة من العرب جراء الحادث.

وأشار إلى بابي العربة ظلّا مغلقين لبضع دقائق قبل أن يتمكن الأهالي من فتحهما، مؤكدا أنه أصيب بنزيف في الأنف وكدمة في الرأس، معقبا: «كإنه يوم القيامة».

ونوه بأن ما سقط في الترعة هما عربتا القوى، لكن الجرار الذي صدم القطار لم يسقط، موضحًا أن العربة التي كان موجودًا بها خرجت عن القضبان.

وأوضح رضوان أنه لم تسقط أي عربة محملة بركاب في الترعة.

وكان الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار المنيا إلى حالتي وفاة.

وقال إن حالة وفاة جرى نقلها صباح اليوم، في حين تم نقل آخر مساء، موضحًا أن إجمالي ضحايا الحادث يبلغ حالتي وفاة و21 إصابة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، قد أصدرت بيانًا إعلاميًا بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان، إنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها ، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية.