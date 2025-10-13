سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، برئاسة المستشار خيري محمد علي، نتائج الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية، والتي شملت نصف مقاعد مجلس النقابة العامة وعددها 12 مقعدًا، بالإضافة إلى نصف مقاعد النقابات الفرعية.

وأوضح المستشار خيري محمد علي أن عدد الأطباء المسجلين الذين يحق لهم التصويت بلغ 303,325 طبيبًا، أدلى منهم 12,356 صوتًا.

وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:

مقاعد النقابة العامة فوق 15 سنة قيد:

د. أحمد الشربيني بحصوله على 6,942 صوتًا.

د. جمال عميرة بحصوله على 6,213 صوتًا.

د. ياسر حلمي بحصوله على 4,770 صوتًا.

مقاعد النقابة العامة تحت 15 سنة قيد:

د. أحمد زهران بحصوله على 7,036 صوتًا.

د. خالد أمين زارع بحصوله على 6,077 صوتًا.

د. أحمد بحلس بحصوله على 5,245 صوتًا.

مقاعد القطاعات:

قطاع القاهرة: د. إيمان سليمان بـ252 صوتًا.

قطاع شمال الصعيد: د. أيمن هنداوي بـ1,034 صوتًا.

قطاع شرق الدلتا: د. أيمن سالم بـ1,733 صوتًا.

قطاع وسط الدلتا: د. حسين ندا بـ1,274 صوتًا.

قطاع غرب الدلتا: د. محمد فريد حمدي (بالتزكية).

