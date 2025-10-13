مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 7000 موظف يشاركون في تحضيرات استقبال الأسرى الفلسطينيين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر المكتب في بيان: «تسير التحضيرات الحكومية على قدم وساق لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الأبطال الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة أكثر من 7000 موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأضاف: «تشمل هذه الجهود تنسيقًا شاملاً بين الوزارات الصحية والخدمية والأمنية والإغاثية والإعلامية لضمان حسن التنظيم والاستقبال اللائق بأسرانا الأبطال الذين صمدوا فترات طويلة في وجه السجان الإسرائيلي، وبما يعكس التقدير الوطني والشعبي لهم».

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات تمثل جهداً وطنياً جامعاً تشارك فيه المؤسسات الحكومية كافة، في إطار خطة متكاملة تُعنى بالجوانب الإنسانية والخدمية والإدارية والإعلامية، لتأمين عملية الاستقبال وتوفير كل مقومات الراحة والرعاية للأسرى وعائلاتهم.

وأكد أن استقبال الأسرى هو واجب وطني وأخلاقي، وأن هذه التحضيرات تأتي انسجاماً مع رسالة الوفاء والتقدير لتضحياتهم، ومع التزام الحكومة الراسخ بخدمة الشعب الفلسطيني في كل الميادين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعكس وحدة الموقف الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته.

ويسود ترقب للإفراج عن مئات الفلسطينيين الأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق ضمن جولة المفاوضات التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ.