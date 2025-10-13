طب المنيا تنظم يومًا ترفيهيًا للطلاب الوافدين لتعزيز التبادل الثقافي

صرّح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بأن اتحاد طلاب كلية الطب البشري ووحدة الجودة بالكلية نظما يومًا ترفيهيًا مميزًا للطلاب الوافدين، تحت شعار "Every culture tells a story and together we write a new one"، في أجواء مفعمة بالحيوية والتنوع الثقافي.

شهدت الفعالية حضور الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب رفعت، وكيل الكلية، والدكتورة عزة كمال، منسق الوافدين بالكلية، وإيمان حمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والطالب فيصل عمر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلى جانب عدد كبير من الطلاب المصريين والوافدين من مختلف الجنسيات.

وأكد رئيس الجامعة أن اليوم الترفيهي جاء بهدف الترحيب بالطلاب الوافدين الجدد وتعزيز دمجهم في المجتمع الجامعي والمصري، واستثمار طاقاتهم وأفكارهم داخل بيتهم الثاني جامعة المنيا، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل ملتقى الثقافات والشعوب، وأن الجامعة ترحب دائمًا بتنوع الجنسيات والثقافات في إطار مبادرة «ادرس في مصر».

وتضمّن اليوم العديد من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية؛ حيث قدّم الطلاب الوافدون عروضًا موسيقية وغنائية مميزة، وفقـرات للتبادل الثقافي شملت ألعابًا تفاعلية باللهجات المختلفة، ورسومات فنية، ومعارض رمزية لأبرز معالم الدول المشاركة، فضلًا عن ركن خاص للمأكولات الشعبية المصرية والسودانية، إلى جانب عروض التنورة والفلكلور المصري الأصيل.

كما شمل اليوم أنشطة رياضية وإلكترونية مثل تنس الطاولة وألعاب البلايستيشن والسيارات الإلكترونية، إلى جانب توزيع جوائز وهدايا تذكارية على الفائزين في المسابقات.

واختُتمت الفعالية وسط أجواء شبابية مبهجة، وديكورات وزوايا تصوير تراثية، وعروض للعادات والتقاليد مثل رسم الحناء وتقديم القهوة السودانية، في مشهد جسّد روح الإخاء والتنوع الثقافي بين طلاب جامعة المنيا من مختلف الدول.