وفاة 42 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجنوب أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات اليوم الاثنين، إن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث تحطم حافلة ركاب بمنطقة جبلية بشمال دولة جنوب أفريقيا.

ووقع الحادث أمس الأحد على الطريق السريع "إن 1" بالقرب من بلدة لويس تريكارت على بعد نحو 400 كم شمال العاصمة بريتوريا.

وأوضحت سيمون زواني، الناطق باسم شركة إدارة الطرق البرية، للموقع الإلكتروني "نيوز 24" الإخباري الجنوب أفريقي، أن السلطات أكدت وفاة 42 شخصا ولكن مازالوا يتحققون من عدد المتوفيين والمصابين.

وأكدت الحكومة الإقليمية أن الحافلة انحرفت عن الطريق على طول ممر جبلي شديد الانحدار وسقطتوقعت في سد.

وأضافت السلطات أن الحافلة كانت تتحرك من كيب الشرقية بجنوب أفريقيا في جنوب البلاد.