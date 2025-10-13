محافظ قنا يتفقد أعمال رصف طريق كمين الألومنيوم لتحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، أعمال الرصف الجارية بطريق كمين الألومنيوم – مفارق "هو" بمركز نجع حمادي، بطول 1.3 كيلومتر وعرض 10 أمتار، وذلك ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة، وفي إطار خطة محافظة قنا لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا أن الطريق جاء على رأس أولويات خطة الرصف للعام الجاري نظرًا لأهميته الحيوية في خدمة أهالي المنطقة، وكثرة الحوادث التي شهدها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية بما يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأضاف المحافظ أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة لتحديث الطرق الداخلية والربط بين القرى والمدن لدعم جهود التنمية وتسريع حركة الأفراد والبضائع داخل المحافظة.

وشدد «عبد الحليم» على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ، والتقيد بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة دخول الطريق الخدمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي نجع حمادي والمناطق المجاورة.