رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح يوجه بملاحقة من ينتحلون صفة موظفين لتحصيل مستحقات مالية

حذر اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، المواطنين وأصحاب المحال التجارية والشركات وجميع الأنشطة التجارية من دفع أموال أو تحويل مبالغ مالية على أرقام للكاش لأشخاص أو أي كيانات نظير قيمة دفع مستحقات أو غرامات مالية لحساب مدينة مرسى مطروح.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء، أن الجهة الوحيدة المختصة في التعامل مع الجماهير في جميع الخدمات والمترددين على مجلس المدينة، والتي تقوم بتحصيل المستحقات المالية، هي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة.

ووجه قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة بإطلاق حملة مكبرة لتحذير وتوعية المواطنين من حالات النصب والاحتيال من الأشخاص الخارجين عن القانون، وملاحقة هؤلاء الأشخاص، مؤكدا "أننا غير مسئولين عن أي حالات نصب أو احتيال من كيانات أو أشخاص باسم مركز ومدينة مرسى مطروح".

وشدد "على الجميع تحري الدقة والحذر، وسؤال الأشخاص المنتحلين صفة الموظف والتحقق من بطاقة الرقم القومي للشخص المنتحل، والتواصل على الصفحة الرسمية (رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح) وإبلاغنا بحالات النصب".

وقرر رئيس مدينة مرسى مطروح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ينتحل صفة موظف بالمركز ويقوم بتحصيل مبالغ بدون وجه حق من خلال الشخص المنتحل المزيف.