غادرت بعثة فريق الأهلي القاهرة مساء اليوم الثلاثاء متوجهة على طائرة خاصة إلى أوغندا للقاء فريق كيتارا، السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تضم البعثة 58 لاعبا وإداريا برئاسة سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كيتارا في مباراة الذهاب، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة، والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة الأفريقية والمنافسة على اللقب.

واختار الحسين عموتة المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في قائمة الفريق، وهم..

محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد ‏رضا وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر ‏معوض ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود وإمام عاشور وتوفيق محمد وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير ‏وحمزة علاء.‏

ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد حل ثالثا في الموسم الماضي خلف الزمالك بطل الدوري وبيراميدز الوصيف، اللذين سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا.