ميدو: محمد هاني سيجدد عقده مع الأهلي وياسر إبراهيم قد يرحل

كشف أحمد حسام ميدو آخر تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب سيجدد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.

وقال ميدو عبر أوضة اللبس، إن سيد عبدالحفيظ تحدث مع محمد هاني خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نية التجديد موجودة لدى الطرفين، سواء اللاعب أو النادي الأهلي، وهو ما يقرب من حسم الملف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن محمد هاني واجه انتقادات كثيرة في فترات سابقة، لكنه نجح في الرد عليها من خلال عمله وإخلاصه داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب خاض معركته بنجاح وأثبت كفاءته، كما قدم أداءً مميزًا خلال مباراة القمة، وكان من بين أفضل اللاعبين في اللقاء، ويستحق أن يكون وضعه استثنائيًا داخل الأهلي.

وفي سياق آخر، أشار ميدو إلى أن ياسر إبراهيم قد لا يجدد عقده مع الأهلي، ملمحًا إلى إمكانية أن يسير اللاعب على خطى رامي ربيعة.