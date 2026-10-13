حقق شباب الأهلي دبي الإماراتي فوزًا مهمًا على مضيفه الاتحاد السعودي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027.

لم ينتظر الفريق الإماراتي طويلًا لفرض أفضليته، إذ افتتح الإيراني سردار أزمون التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة قادها جيليرمي بالا، أنهاها بتسديدة ناجحة داخل شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.

وعاد أزمون ليؤكد تألقه خلال اللقاء، بعدما سجل الهدف الثاني لشباب الأهلي إثر هجمة مرتدة جديدة، انفرد على إثرها بالمرمى، قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مريحة في النتيجة.

في المقابل، حاول الاتحاد العودة إلى أجواء المباراة، ونجح البرازيلي ريتشارد ريوس في تقليص الفارق عند الدقيقة 64، بعدما سجل الهدف الأول للفريق السعودي، لتزداد الإثارة خلال الدقائق المتبقية.

ورغم محاولات الاتحاد لإدراك التعادل، حافظ شباب الأهلي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه.

ولم يشارك البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك السابق، في المباراة وتواجد على مقاعد بدلاء شباب الأهلي.

بهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الحادي عشر، في نتيجة تزيد الضغوط على الفريق السعودي مع استمرار منافسات مرحلة الدوري.