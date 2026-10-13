أمين الأعلى للثقافة: التقدم لجوائز المبدع الصغير متاح إلكترونيا حتى نهاية ديسمبر 2026

قال الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تضم 32 جائزة في عدد من المجالات الرئيسية ومنها الفنون والآداب، والإبداع والابتكار.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أن الجائزة مقسمة بين فئتين عمريتين، الأولى بين 5 و12 عامًا، والثانية بين 12 و18 عامًا، بواقع 16 جائزة لكل منهما.

وأوضح أن التقدم للمشاركة يتم إلكترونيًا عبر تسجيل البيانات على موقع «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، متابعًا أن التقدم متاح من اليوم 12 أكتوبر، وحتى نهاية ديسمبر 2026.

ونوه إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتي فُتح باب التقدم لها اليوم، تقام تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ما يمنحها زخمًا وطنيًا ودعمًا مؤسسيًا غير مسبوق.

وأضاف أن هذه الجائزة تعكس اهتمام الدولة الاستثنائي بالنشء والأطفال، وعملها على صقل مواهبهم وبناء وعيهم وإبداعهم في مجالات الآداب، والفنون، والابتكار العلمي، متابعًا أن «الدولة المصرية تضع رعاية عقول أطفالها ومواهبهم في صدارة أولويات بناء الشخصية المصرية المستنيرة».



وتم فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، وتستهدف الجائزة فئتين عمريتين، الأولى من 5 إلى 12 سنة، والثانية من فوق 12 سنة وحتى 18.