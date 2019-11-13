 المؤشر نيكي يهبط 0.34% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يهبط 0.34% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:53 ص

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 0.34 في المئة ليصل إلى 23439.25 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة مسجلا 1706.55 نقطة.


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