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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وانخفض نيكي 0.34 في المئة ليصل إلى 23439.25 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة مسجلا 1706.55 نقطة.