«سكاي نيوز»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على قطاع غرة

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على قطاع غرة، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات استهدفت ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع أخرى في عدد من المناطق بقطاع غزة.

وبدأت هذه الغارات، فجر أمس الثلاثاء، باغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله، وذلك حسبما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.