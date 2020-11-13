 الجيش اليمني: مقتل 30 حوثيا وتدمير آليات للميليشيا في نهم شرقي صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني: مقتل 30 حوثيا وتدمير آليات للميليشيا في نهم شرقي صنعاء

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 8:21 م
تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الجمعة، من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن مالا يقل عن 30 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات بنيران الجيش والمقاومة، وأن مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية دمرت 4 أطقم و3 عربات وعدد من الآليات والمعدات القتالية.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها، وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.

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