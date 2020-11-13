كفر الشيخ: تبطين الترع ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتغطية البنية المائية

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على المياه وترشيد الفاقد منها.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.



وأضاف أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وأشار إلى العمل على تأهيل ترع بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجار تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.



وأوضح أنه جار تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر و الارنكه على المناسيب المطلوبة، مؤكدا أنه سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.



ولفت إلى أنه جار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس، وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.