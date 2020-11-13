عون يبحث مع كوبيتش مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيليةً

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الجمعة مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية .



واستقبل الرئيس اللبناني كوبيتش قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج و لينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .



وعرض الرئيس عون مع كوبيتش " الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة".



وتطرق البحث، بحسب البيان " إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه الى مجلس الامن حول تطبيق القرار 1701 «.



وجرى خلال اللقاء" متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الاميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين".



وقدّم الرئيس عون "التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة مروحية كانت تقلّهم نتيجة عطل تقني".



كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من تشرين أول/اكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه. وفي 11 تشرين ثان/ نوفمبر الحالي انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات وتقرر عقد الجلسة الخامسة في 2 كانون أول/ ديسمبر المقبل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية شهر تشرين أول /أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية.