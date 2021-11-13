انتظم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم السبت، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني للغياب عن تدريب أمس.

من جهته، أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق ال تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب لقاء القمة الأخير في الدوري .