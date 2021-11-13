السيطرة على حريق في وحدة صحة قرية إتليدم بالمنيا

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، على حريق محدود بالوحدة الصحية بقرية إتليدم بمركز أبوقرقاص، بسبب ماس كهربائي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بنشوب حريق بالوحدة الصحية بقرية إتليدم بمركز أبوقرقاص.

انتقل فريق الحماية المدنية، ورجال البحث الجنائي، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي الغرف، دون أضرار بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي بجهاز التعقيم، مما تسبب في تلفيات بغرفة الحريق ودون إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.