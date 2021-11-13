السجن 3 أعوام لعامل ووالده لاتهامهما بإصابة زوجته في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم السبت، "خ.م.ع"، بالمعاش، بالسجن 3 أعوام، ونجله "و.خ.م"، عامل، بالسجن عامين؛ لاتهامهما بالتعدي على "أ.م.م" ربة منزل بالمعاش، بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث عاهة مستديمة لها، وذلك القضية رقم 8719 لسنة 2021 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد وقوع مشاجرة في نطاق دائرة القسم، بين أهلية المتهم، والمجني عليها، بسبب خلافات أسرية مرتبطة بعلاقة نسب، وأسفرت عن إصابتها.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها، ونجلتها "زوجة المتهم الثاني" أثناء تواجد والده "المتهم الأول" في محل الواقعة تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وحال محاولتها التصدي لضربة السكين، استقرت في يدها اليسرى، وسببت إصابتها وبنسبة عاهة مستديمة.

وبضبط المتهمين، واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقرا بالواقعة، فتحرير محضر إداري، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حُكمها المٌقدم بحقهم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن، وسكرتير الجنايات، فايز القطعاني.