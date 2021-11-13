لجنة أطباء السودان: مقتل 3 أشخاص في تظاهرات الخرطوم اليوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل شخصين، أحدهما بمستشفى رويال كير نتيجة لإصابته برصاص حي، والآخر بمستشفى الأربعين نتيجة للاختناق بالغاز المسيل للدموع في تظاهرات الخرطوم.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إلى استقبال عدد كبير من الإصابات المتفاوتة بمستشفيات الخرطوم المتفرقة يجري علاجها وحصرها، منوهة إلى تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين في الخرطوم إلى 3 أشخاص حتى الآن، قائلة إنها ستصدر تقريرًا مبدئيًا بكل الإصابات لاحقاً.

وسبق أن دعت المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم، للمشاركة والحشد فيما أسمتها «مليونية الغضب»، وذلك تحت شعار «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».

وفرضت أجهزة الأمن انتشارًا أمنيًّا واسعًا في العاصمة الخرطوم، أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش.

وأمس الجمعة، أدّى أعضاء مجلس السيادة الجدد في السودان، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وقال التلفزيون السوداني إنَّ محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وأعضاء مجلس السيادة الجدد قاموا بأداء القسم أمام البرهان ورئيس القضاء.