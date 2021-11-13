البر الرئيسي الصيني يسجل 57 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس الجمعة، 57 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين الحالات المذكورة، تم تسجيل 40 حالة في لياونينج، و4 حالات في كل من خبي ومنغوليا الداخلية، و3 حالات في جيانغشي، وحالتان في هيلونججيانج، وحالة واحدة في كل من بكين وخنان وسيتشوان ويوننان.

كما تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 أمس الجمعة، بينها حالة كانت مسجلة سابقا على أنها بدون أعراض، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إن حالة جديدة مشتبه بإصابتها سُجلت في شانغهاي، قادمة من خارج البر الرئيسي، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الجمعة.

وحتى نهاية يوم الجمعة، سُجل إجمالي 9846 حالة وافدة في البر الرئيسي. من بينها، غادر 9469 شخصاً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ولا يزال 377 شخصاً في المستشفيات. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الحالات الوافدة.

وحتى يوم الجمعة أيضاً، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 98174 حالة، بما فيها 1309 مرضى ما زالوا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، 21 منهم في حالة خطيرة.

وتماثل إجمالي 92229 مريضاً للشفاء، وغادروا المستشفيات في البر الرئيسي، بينما توفي 4636 شخصاً بسبب المرض.

وتم الإبلاغ عن 34 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، منها 16 حالة من خارج البر الرئيسي. وحتى يوم الجمعة، كانت هناك 518 حالة إصابة بدون أعراض تخضع للمراقبة الطبية، منها 359 حالة وافدة من الخارج.