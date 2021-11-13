رئيس الجزائر يستقبل وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إنه تم خلال هذا اللقاء استعراض "العلاقات التاريخية المتينة والمتجذرة التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة ترقيتها إلى تعاون يشمل عديد المجالات، بما يعكس مستوى هذه العلاقات المتميزة".

وأضاف البيان أن هذا اللقاء شهد "التوافق التام بين البلدين حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية".