الوفد يعرض فيلمًا تسجيليًا يحكي أحداث ثورتي 1919 و30 يونيو

عرض حزب الوفد فيلمًا تسجيليًا يحكي أحداث وإرهاصات ثورتي 1919 و30 يونيو، وذلك على هامش احتفالات الحزب بذكرى عيد الجهاد الوطني.

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات العامة.

واستعرض الفيلم تصاعد الأحداث في ثورتي 1919 كأعظم ثورات التاريخ الحديث، وكيف أثرت على مبادئ وثوابت الشعب المصري بمشاركة جميع أطيافه الذين اتحدوا خلف سعد زغلول ورفاقه من أجل الحصول على الاستقلال الوطني وردع سلطة الاحتلال بنضال وكفاح جميع فئات الشعب المصري الذي أجبر الاحتلال على الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض القضية المصرية في مؤتمر الصلح.

كما استعرض الفيلم إرهاصات ثورة 30 يونيو وكيف اتحد المصريون للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية مبينًا دور حزب الوفد الذي فتح مقراته لجموع المصريين للوقوف في وجه الإرهاب الغاشم الذي أراد اختطاف مصر إلى نفق مظلم، مثمنًا دور القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة في الوقوف إلى جوار الشعب وتلبية مطالبه بالخلاص من الإرهاب والإرهابيين فكان استرداد مصر يوم 30 يونيو.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى جهود الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمبادرات الصحة والتعليم والبناء والنمو والإصلاح الاقتصادي والتنموي، فضلًا عن جهود الدولة في التعامل مع وباء فيروس كورونا، وتقديم العلاج إلى أكثر من 2 مليون مريض بالسكر، وعلاج 8 آلاف سيدة ثبت إصابتهم بسرطان الثدي، وتطوير قطاع التأمين الصحي، كما أطلقت مشروعات الإسكان البديل وسكن لكل المصريين والقضاء على العشوائيات الخطرة، لتبدأ الأيادي المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء شبكة طرق حديثة ليكون التقدم 90 مركزًا في مجال النقل والمواصلات، وتطوير قطاع هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتنفيذ 8 محاور جديدة على النيل، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وحل أزمة الكهرباء المزمنة ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات في القطاعات المختلفة.