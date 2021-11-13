البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بعد تجديدها وذلك في مناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاءها (١٩٧١ - ٢٠٢١)، بمشاركة تسعة من الآباء الأساقفة.

واستقبل خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، قداسة البابا لدى خروجه من المقر البابوي، بألحان الفرح وسار الموكب أمام قداسته حتى وصوله إلى الكنيسة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة.

بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على اسماء رؤساء الملائكة، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وقدم البابا، الشكر لآباء ومجلس الكنيسة ولكل من تعبوا وساهموا في أعمال تجديد الكنيسة حتى تمامها.

وعقب صلاة الصلح منح قداسة البابا القس إسحاق، أحد كهنة الكنيسة رتبة القمصية.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.