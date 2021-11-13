التفاصيل الكاملة حول مقتل الفتاة الأسترالية في حلوان والقبض على القاتل بإمارة دبي

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع المتهم بقتل صديقته أسترالية الجنسية، داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وهروبه إلى إمارة دبي في دولة الإمارات عقب ارتكابه الجريمة، التفاصيل الكاملة، حيث تبين أن الضحية استولت على قرض من أحد البنوك في دولة أستراليا، بمبلغ 100 ألف دولار، وهربت إلى مصر بصحبة صديقها لإتمام زواجهما، واحتفظت بالأموال لدى صديقها وحينما طالبته بجزء من المبلغ نشب بينهما خلاف مالي وتطور الأمر وقام بقتلها والهروب خارج البلاد.

ألقى جهاز الإنتربول الدولي بدولة الإمارات، القبض على المتهم بقتل الفتاة الأسترالية، بعد التنسيق مع الأمن المصري، عقب هروب المتهم إلى إمارة دبي.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من الرائد محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد العثور علي جثة فتاة تدعى "نيكولا" أسترالية الجنسية، مصابة بجروح وكدمات، داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وذلك بعد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل الشقة المشار إليها وبالانتقال أمكن السيطرة على النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات.

وبإجراء التحريات تبين أنها مقيمة بصحبة صديقها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية ويدعى "ريمون رأفت"، 36 سنة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم فر هاربا بعد قتل الضحية إلى دولة الإمارات.

وبالتنسيق بين جهاز الإنتربول المصري والإماراتي، أمكن القبض على المتهم حال اختبائه بإمارة دبي، وترحيله إلى مصر وتسليمه لقوات الأمن.