بدأت، اليوم، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمي، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، وتشهد أكثر من مائة فيلم سينمائي.

وشهدت الريد كاربت إطلالة مميزة من النجمة أروى جودة، التي ارتدت فستانا أسود يشبه "الملاية اللف" وإكسسوار ذهبي اللون، مما جعله مختلفا عن غيره، وقامت بالتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

وشهد المهرجان أيضا حضور عدد كبير من النجوم، منهم الفنان باسم سمرة، إنجي وجدان، وهدى الإتربي، مادلين طبر، ليلى علوي، سلمى الطرابلسي، وفاء عامر، نيللي كريم وزوجها، ودومنيك حوراني، ونيرمين الفقي، وأنوشكا، وهاني رمزي، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهند عاكف، وغيرهم، وجاء في مقدمة الحفل النجم حسين فهمي وزوجته.

ويكرم المهرجان مساء الليلة النجمة الكبيرة لبلبة ويمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري التي تحصد جائزة فاتن حمامة للتميز.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).