 بايدن يتحدث مع الرئيس الصيني خلال قمة آسيان عن «الخطوط الحمراء» - بوابة الشروق
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بايدن يتحدث مع الرئيس الصيني خلال قمة آسيان عن «الخطوط الحمراء»

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:39 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، خلال قمة رابطة دول جنوب-شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، إنه قضى مع الرئيس الصيني شي جين بينج وقتا أطول من أي زعيم عالمي آخر، لكنه حذر من الحدود الدبلوماسية.

وقال بايدن، في حديثه أمام قمة شرق آسيا: "علينا فقط معرفة أين توجد الخطوط الحمراء وما هي أهم الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لكل منا خلال العامين المقبلين".

وأعلن بايدن، اليوم، أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان سترفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، في ظل سعي واشنطن لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

ورفعت الصين الشراكة مع آسيان إلى مستوى مماثل في عام 2021، بينما اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج خلال اجتماع مع رئيس وزراء كمبوديا هون سين، يوم الأربعاء الماضي، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى "مستوى أعلى"، بحسب بيان صحفي.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سو يول، اليوم، لمناقشة القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، علاوة على برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا تجمع يضم 10 دول من جنوب شرق آسيا، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية. ويقدر عدد سكان التجمع حوالى 668 مليون نسمة.


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