السوداني يعين رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق

كلف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، القاضي حيدر حنون زاير، بمهام رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم، أن السوداني أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، وثمن جهوده في المرحلة السابقة وكلّف بدلاً عنه القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وأكد السوداني توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي علاء جواد الساعدي، اليوم، الاستقالة من منصبه على خلفية حملات التشويه والتشهير التي تعرضت له الهيئة.

وقال الساعدي، في بيان صحفي: "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب".

وأضاف: "إنَّ تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، منذ توليه المنصب الجديد السعي لإنهاء ملف الفساد في البلاد الذي يشكل عائقا أمام توجهات الحكومة في تنفيذ برنامجها على أكمل وجه.