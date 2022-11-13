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قالت صحيفة"سوزجو" التركية، إن فرق الإسعاف نقلت حتى الآن ما لا يقل عن 15 مصابا إلى مستشفى تقسيم لتقديم الإسعافات الأولية.

وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في الانفجار الذي وقع في ساحة شارع الاستقلال بميدان تقسيم المزدحم.

ووفقا لصحيفة "سوزجو"، فإن مكتب الادعاء العام بإسطنبول كلف 5 مدعين بالتحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت محكمة اسطنبول الجنائية حظراً على نشر جميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانفجار.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون "فرض حظر على النشر بشأن الانفجار الذي وقع في اسطنبول. وقد تم لفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية ".

وتحطمت نوافذ العديد من المحلات التجارية في الشارع بسبب الانفجار ولجأ المواطنون الذين أصيبوا بالصدمة الى المحلات التجارية المجاورة.