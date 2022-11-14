جزيرة بالي الإندونيسية تتحضر لاستقبال قمة مجموعة العشرين

تستضيف إندونيسيا، الثلاثاء المقبل، في جزيرة بالي رؤساء دول مجموعة العشرين، مع انتشار أمني غير مسبوق في الجزيرة المعرّضة دائمًا لمخاطر كوارث طبيعية.



سيناقش 17 رئيس دولة وحكومة حلولًا لسلسلة من الأزمات الدولية، في الجزيرة الهندوسية في اندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، ومن المتوقع أن يستغل زعماء الغرب، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتدى الرفيع المستوى لانتقاد روسيا علنا بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مشغول لدرجة لا تمكنه من حضور القمة، على أن يمثّله وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، كما هي الحال أيضًا بالنسبة للبرازيل والمكسيك.



ودعت روسيا اليوم الأحد مجموعة العشرين إلى وقف الحديث عن الأمن وإلى التركيز على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا في العالم، وذلك قبل قمة من المتوقع أن تهيمن عليها الانتقادات الغربية لغزو موسكو لأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان قبل القمة "من المهم بشكل أساسي أن تركز مجموعة العشرين جهودها على التهديدات الحقيقية وليست الوهمية".



ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير 2021.



وقال مسئول في البيت الأبيض يوم الأحد، إن بايدن سيوضح خلال اجتماعه الثنائي مع شي جين بينغ في إندونيسيا أن بلاده لا تسعى إلى صراع.