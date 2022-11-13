وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي: يجب تطبيق 4 مراحل للوصول إلى المدن المستدامة

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، أنه يجب تطبيق 4 مراحل للوصول إلى المدن المستدامة، مشيراً إلى أن هذه المراحل تتمثل في الفكرة، التصميم، التخطيط، ثم الاستدامة في التشغيل والصيانة.



وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة السعودية الخضراء التي أُقيمت على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، أن المملكة تعمل على التنمية الحضرية، وعلى تنفيذ المُدن الصديقة للبيئة، بالاضافة للعمل على تحقيق كل ما يُسهم في رفاهية المواطنين، حيث يتم تصميم الحدائق والمتنزهات التي تحقق ذلك الهدف.



وأضاف الحقيل أنه دائماً ما يُعد تنفيذ المدن المستدامة تحدياً كبيراً، مُشيراً إلى أن مشروع مكافحة التصحّر يستهدف تقليل التكلفة الخاصة بالصيانة للمناطق الريفية حتى لا تصبح صيانتها أعلى.



وأشار إلى أن المملكة تعمل على استراتيجيات، وتراقب مؤشرات أدائها وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تساهم في تحسين جميع جوانب الحياة، مؤكداً أن السعودية تمتلك رؤية لتمكين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني، كما تعمل على عملية التحول الأخضر من خلال تلك المؤسسات.

وأوضح الوزير في ختام كلمته أن 35% من التعداد السكاني بالمملكة العربية السعودية أعمارهم تتراوح بين 35 و40 عاماً، وهم يرغبون ويعملون على المُشاركة في ازدهار وتطوير السعودية، وهذا ما يُساعد الجهات الحكومية على تحقيق ذلك.