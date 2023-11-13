 صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافًا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافًا في جنوب لبنان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:44 م

أفادت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وسط اشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.

وذكرت القناة أن صفارات إنذار من الصواريخ دوت كذلك في صفد وعكا وحيفا وفي منطقة "ديشون" بالجليل الأعلى.

بدورها، أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بأن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية أهدافًا في جنوب لبنان؛ ردًا على إطلاق الصواريخ، مُشيرة إلى أن إسرائيليين اثنين أصيبا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مُستوطنة "نطوعا" في الجليل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الجيش طلب من سكان الجليل الأعلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ.


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