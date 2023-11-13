المرصد السوري: مقتل 8 من فصائل مسلحة في غارات أمريكية على دير الزور بسوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى فصائل مسلحة ارتفع إلى ثمانية بعد غارات أمريكية على الميادين والبوكمال بريف دير الزور في سوريا.

وأضاف المرصد، أن الغارات الأمريكية استهدفت مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ، وهزت أربعة انفجارات على الأقل البوكمال.

وقال المرصد في وقت سابق إن فصائل مسلحة أطلقت 15 صاروخا على قاعدة بها قوات للتحالف الدولي بدير الزور في سوريا.

وأضاف أن قاعدة حقل "كونيكو" للغاز التابعة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشمالي، تعرضت لقصف صاروخي مصدره فصائل مسلحة بعد منتصف الليلة الماضية.