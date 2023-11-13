كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعدادات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين بالخارج.

وأوضحت خلال حوار خاص لها ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أنه مرحلة التحضير للاستحقاق الدستوري القادم، بدأت من خلال التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات، من أجل الترتيب لتلك المرحلة، مؤكدة أن هناك تعاونا على أعلى المستويات مع الهيئة.

وذكرت أن شهر نوفمبر هو شهر التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهة بأن أكبر كتلة تصويتية للمصريين بالخارج توجد في الخليج، ويبلغ عددها 6 ملايين مصري من أصل 14 مليون مصري بالخارج.

وأفادت بأن هناك اجتماعات مع السفراء والقنصليات المختلفة لإرسال رسائل خاصة للمصريين بالخارج.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، في الأيام القليلة الماضية، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وانطلقت الخميس الماضي، الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التي سوف يستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر حيث تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 8 ديسمبر القادم.