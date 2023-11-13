 ميناء بورسعيد يستقبل 1293 سيارة لذوي الهمم - بوابة الشروق
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ميناء بورسعيد يستقبل 1293 سيارة لذوي الهمم

محسن عشري
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 2:48 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة AH SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 1293 سيارة لذوي الهمم.

وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة، وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيدًا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وبحسب بيان إعلامي، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء؛ لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.


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