أونروا: عملياتنا الإنسانية في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة

أعلن مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بقطاع غزة توماس وايت، توقف عمليات الوكالة الإنسانية في غزة خلال 48 ساعة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «ستتوقف عملياتنا الإنسانية في غزة خلال الـ48 ساعة المقبلة في غزة، مع استمرار عدم السماح بإدخال الوقود».

وفي وقت سابق، قالت «أونروا»، إن أحد مبانيها في رفح جنوب قطاع غزة، تعرض لأضرار جسيمة بعد تعرضه، الأحد، لضربة بحرية إسرائيلية.

وأضافت في بيان الاثنين، أنه لم تقع إصابات حيث غادر موظفو الأمم المتحدة الدوليون المبنى قبل 90 دقيقة من الضربة.

ووفقا للأونروا، تمت مشاركة إحداثيات المبنى الذي توجد فيه دار ضيافة الموظفين الدوليين مرتين، بما في ذلك يوم 10 نوفمبر الجاري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن «هذا الهجوم الأخير، مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لا الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب».

وأضاف لازاريني أن «تجاهل حماية البنية التحتية المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والملاجئ ودور العبادة، هو دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة كل يوم».

وسجل أكثر من 60 من مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس تؤوي آلاف المدنيين، أضرارا جانبية أو مباشرة.

وكان حوالي 70% من المنشآت المتضررة جنوب وادي غزة، في المناطق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك رفح وخان يونس، حيث أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في شمال غزة ومدينة غزة بالتح

The humanitarian operation in Gaza will grind to a halt in the next 48 hours as no fuel is allowed to enter Gaza.



more updates to follow#Gaza @UNRWA