صحيفة جارديان البريطانية تقرر مغادرة منصة إكس وتتهمها بنشر مؤامرات متطرفة

قررت صحيفة «جارديان» البريطانية، مغادرة منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، متهمة إياها بـ«نشر مؤامرات يمينية متطرفة وعنصرية».

وقالت المؤسسة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن السلبيات أصبحت تفوق مزايا التواجد على المنصة، التي كانت تُدعى تويتر سابقًا، مستشهدة بـ«المحتوى المزعج في كثير من الأحيان» الموجود عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن «تغطية المنصة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ساهمت في بلورة قرارها الأخير بمغادرة إكس».

ونوهت أن «مالك المنصة إيلون ماسك، استخدم نفوذه في إكس لتشكيل خطاب سياسي معين، خلال فترة الانتخابات الأمريكية».

وأوضحت الصحيفة أن رواد الموقع سيظلون قادرين على مشاركة مقالات «جارديان» عبر «إكس»، كما أن مراسليها سيكونون قادرين أيضًا على الاستمرار في استخدام المنصة بغرض جمع الأخبار.

ودعت الصحيفة جمهورها إلى زيارة موقعها الإلكتروني؛ لمتابعة آخر الأخبار والتقارير التي تنشرها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك، سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

وقال ترامب في بيان عبر منصته «تروث سوشيال»، إن ماسك وراماسوامي «سيمهدان الطريق لإدارته لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية».

ويعتبر ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة «إكس»، من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية.