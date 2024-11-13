جروندبرج يشدد على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع المبعوث الأممي، في الرياض مع محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن و بقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وجهات دولية، بمن فيهم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، وفقاً لبيان نشره مكتب المبعوث الأممي، اليوم الأربعاء.

وأكد جروندبرج، على أهمية اتخاذ تدابير تدعم التعافي، وتحسين سبل عيش اليمنيين، وتعزيز حلول اقتصادية مستدامة.

كما استعرض المبعوث الأممي الجهود المبذولة لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين "المحتجزين تعسفيا من قبل أنصار الله".

وشدد جروندبرج، على أهمية الدعم المتواصل من الشركاء الإقليميين والدوليين للإفراج عن المحتجزين.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية مع أطراف النزاع واللاعبين الدوليين من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن التي تعاني حرباً منذ نحو عشر سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.