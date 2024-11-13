محافظ الغربية يتفقد محيط السيد البدوي لتعزيز السياحة وإحياء التراث

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي والمنطقة الأثرية بسوق النحاسين لمناقشة أعمال التطوير المقترحة.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، بهدف تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري في محيط مسجد السيد البدوي، أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية في طنطا، وذلك بهدف جعل المنطقة مدخلًا للتنمية السياحية المستدامة لعروس الدلتا.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير ستركز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التاريخي للمنطقة. تشمل الخطة إزالة التعديات من الشوارع، وصيانة وترميم واجهات المباني في شارع الشيخ محمود علي البنا، وإعادة تنظيم محلات الباعة الجائلين بشكل حضاري، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار مع استغلال ميول الشوارع الطبيعية. كما سيتم تجديد أرضيات الشوارع بما يتلاءم مع الطابع العام للمنطقة.

وأكد المحافظ، الأهمية التاريخية لمنطقة السيد البدوي كجزء أصيل من هوية محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستعيد الطابع المعماري التاريخي للمنطقة، بما يسهم في تعزيز مكانة طنطا كمقصد سياحي عالمي وموقع تاريخي وثقافي فريد.

وأشار إلى أن المحافظة سبق أن طورت الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021، وتركز الآن على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي.

وأضاف أن هذه الجهود تسعى لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة مع إضافة لمسات جمالية للمناطق الأثرية والدينية، مؤكدًا أن المسجد والمنطقة المحيطة به يعدان من أهم المعالم السياحية والدينية في المحافظة.